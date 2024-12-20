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Маск назвал единственный способ «спасения» Германии

Маск заявил, что только приход «Альтернативы для Германии» к власти спасет ФРГ
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David Swanson/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. Об этом он написал в соцсети Х.

«Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию немецкой политической активистки Наоми Зайбт, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с «Альтернативой для Германии».

13 декабря американская газета Politico писала, что представители партии «Альтернатива для Германии», являющиеся противниками канцлера Германии Олафа Шольца в немецком парламенте, приняли решение поддержать главу правительства, чтобы не допустить обострения в отношениях с Россией.

В ноябре кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

На фоне продолжающегося кризиса в коалиции «Светофор» Олаф Шольц объявил о проведении вотума доверия в бундестаге в январе 2025-го и назначении новых выборов. Они должны пройти 23 февраля 2025 года.

Ранее в Германии призвали к выходу страны из Евросоюза.

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