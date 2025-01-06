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В Норвегии недовольны поведением Маска

Премьер Норвегии обеспокоился вмешательством Маска в дела европейских стран
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David Swanson/Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран. Его слова приводит NRK.

Он подчеркнул, что считает тревожным, что «человек с огромным доступом к социальным сетям и огромными экономическими ресурсами так напрямую вмешивается во внутренние дела других стран», имея в виду Германию и Великобританию.

«Так не должно быть в отношениях между демократиями и союзниками», — сказал Йонас Гар Стёре.

До этого Илон Маск заявил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством». Как отмечало Politico, своим заявлением предприниматель «продолжил войну» с правительством Великобритании, поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Маск перешел на сторону Украины.

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