В Германии назвали лучом надежды внимание Маска к партии АдГ

Депутат АдГ Ротфусс: партия не будет оказывать услуги Маску в ответ на помощь

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в будущем не предполагает идти на политические уступки американскому предпринимателю Илону Маску взамен на поддержку, которую тот оказал ей в предвыборной борьбе. Об этом заявил ТАСС депутат Бундестага (парламента) от фракции АдГ Райнер Ротфусс.

«Альтернатива для Германии» не относится к Илону Маску иначе, чем к любому другому немецкому или иностранному предпринимателю, который проявляет искренний интерес к нашей партии и ее программе», — указал собеседник агентства.

Ротфусс добавил, что АдГ не станет менять свои позиции по определенным вопросам из-за поддержки миллиардера, которую тот оказал в критический момент избирательной кампании, «даже если Маск этого когда-либо потребует взамен».

Также немецкий парламентарий отметил, что внимание со стороны предпринимателя стало «лучом надежды», поскольку больше людей в Германии, которые восхищаются достижениями Маска, могут начать «ставить под сомнение негативный нарратив мейнстримных медиа» и найдут в себе мужество «пользоваться собственным разумом».

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления обвинил американского предпринимателя во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

Ранее Маск призвал «сделать Европу снова великой».