Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали лучом надежды внимание Маска к партии АдГ

Депутат АдГ Ротфусс: партия не будет оказывать услуги Маску в ответ на помощь
close
Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в будущем не предполагает идти на политические уступки американскому предпринимателю Илону Маску взамен на поддержку, которую тот оказал ей в предвыборной борьбе. Об этом заявил ТАСС депутат Бундестага (парламента) от фракции АдГ Райнер Ротфусс.

«Альтернатива для Германии» не относится к Илону Маску иначе, чем к любому другому немецкому или иностранному предпринимателю, который проявляет искренний интерес к нашей партии и ее программе», — указал собеседник агентства.

Ротфусс добавил, что АдГ не станет менять свои позиции по определенным вопросам из-за поддержки миллиардера, которую тот оказал в критический момент избирательной кампании, «даже если Маск этого когда-либо потребует взамен».

Также немецкий парламентарий отметил, что внимание со стороны предпринимателя стало «лучом надежды», поскольку больше людей в Германии, которые восхищаются достижениями Маска, могут начать «ставить под сомнение негативный нарратив мейнстримных медиа» и найдут в себе мужество «пользоваться собственным разумом».

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

6 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления обвинил американского предпринимателя во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.

Ранее Маск призвал «сделать Европу снова великой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами