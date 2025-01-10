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Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

FR: Илон Маск стал вторым в списке угроз для демократии в Германии
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, открыто поддерживающий правую партию «Альтернатива для Гремании», оказался на второй позиции в списке людей и организаций, представляющих угрозу для демократии в стране. Как пишет Frankfurter Rundschau (FR), рейтинг возглавил телеканал RT DE.

В комментариях к рейтингу подчеркивается, что телеканал смог привлечь в Германии значительную аудиторию, что якобы позволяет эффективно выполнять роль пропагандистского инструмента.

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

После этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Маск перешел на сторону Украины.

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