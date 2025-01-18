В Татарстане сменился министр финансов спустя 23 года

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин покинул свой пост, который занимал с 2002 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Новым министром финансов Республики Татарстан назначен Марат Джаудатович Файзрахманов. Указ о назначении подписан Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 18 января 2025 года (УП №31)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Минниханов также вручил Гайзатуллину орден «Дуслык». Глава республики отметил высокий профессионализм экс-министра и поблагодарил его за долгую совместную работу.

Накануне президент России Владимир Путин обновил составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавила обе комиссии. Заместителем председателя комиссий по делам ветеранов и инвалидов выбран министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее новым директором ГМИИ им. А.С. Пушкина назначили Ольгу Галактионову.