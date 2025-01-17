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Директором ГМИИ им. А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова

Любимова: директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина назначили генерального директора Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольгу Галактионову. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова», — написала она.

15 января заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, а также мастером курса на продюсерском факультете ГИТИСа, кандидат исторических наук Андрей Борисов назвал назначение новых руководителей ряда музеев позитивным началом года. Он отметил, что сейчас «формируется пул новых, молодых, талантливых, подготовленных руководителей, которых отрасль культуры ждала давно».

До этого Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.

Ранее ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский назвал это назначение признаком того, что кадровая политика Минкульта РФ проводится последовательно и системно.

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