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Путин утвердил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил новые составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссии возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. До этого их возглавляла Александра Левицкая, занимавшая пост советника президента.

Заместителем председателя комиссий по делам ветеранов и инвалидов назначен министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

15 января президент подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России решили признать ветеранами саперов МЧС, работавших в зоне СВО.

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