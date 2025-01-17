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Пезешкиан рассказал о роли подписанного с Путиным договора

Пезешкиан: договор с РФ откроет новую большую главу в отношениях двух стран
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией откроет новую большую главу в отношениях двух стран. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодняшний большой договор, который был подписан, откроет новую большую главу в наших отношениях, особенно это касается торгово-экономических отношений Ирана и России», — сказал Пезешкиан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Иранский президент добавил, что стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать налаживать сотрудничество между странами.

В своем выступлении он также отметил, что Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходили в Кремле 17 января. Российский лидер отметил, что подписанном с Ираном договоре установлены амбициозные цели. Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.

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