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Пезешкиан выступил за урегулирование конфликта России и Украины

Пезешкиан: Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

Он отметил, что разногласия между сторонами не стоит решать при помощи боевых действий.

«Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе», — сказал Пезешкиан.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходили в Кремле 17 января. Владимир Путин отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Российский президент добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин назвал обстоятельными переговоры, которые он провел в Москве с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее сообщалось, что Иран хочет уже сегодня договориться с Россией о строительстве АЭС.

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