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Политолог: сделка Трампа и Путина может лишить Европу всего

Политолог Пинчук: сделка Трампа и Путина лишит ЕС влияния на мировой арене
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Evan Vucci/AP

Сделка избранного президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина может лишить Европу влияния на международной арене, и в Брюсселе начинают это осознавать. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Пинчук. Он указал, что будущая администрация Соединенных Штатов воспринимает европейский политический истеблишмент как пустое место, поэтому Евросоюзу придется менять флагманов в своей элите.

«Я ожидаю, что в этом году будут досрочные выборы во Франции. <...> И я не исключаю, что идеологизированная верхушка Европейской комиссии тоже будет вынуждена смениться. Просто потому, что не разговаривать одновременно и с Россией, и с США Европа себе позволить не может», — сказал Пинчук.

Он также обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на инаугурации Трампа, поскольку ее не пригласили. По мнению эксперта, ей также придется покинуть свой пост.

14 января Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации. Избранный президент США подчеркнул, что его стратегия по Украине сильно зависит от российского лидера.

Также Трамп отметил, что президент России выразил заинтересованность в проведении встречи с ним и в настоящее время ведется подготовка к ней.

Ранее в Госдуме призвали США не изобретать велосипед по конфликту на Украине.

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