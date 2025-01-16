Шеремет призвал команду Трампа не изобретать велосипед по конфликту на Украине

Советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует «изобретать велосипед, ища пути и рисуя планы» по прекращению конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам парламентария, им необходимо придерживаться условий завершения конфликта, озвученных президентом России Владимиром Путиным.

«Пока (украинский президент Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы», — сказал он.

Политик отметил, что Трампу еще придется исправить целый ворох геополитических ошибок, которые совершил уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден, методично толкая мир в «объятия ядерного апокалипсиса».

Вместе с тем он подчеркнул, что личная встреча Путина и Трампа, а также мирный российско-американский диалог, учитывающий интересы Москвы и Вашингтона, могут привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией Байдена.

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что, по мнению республиканца, достичь сделки по украинскому вопросу нельзя без диалога с Москвой и Киевом.

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.