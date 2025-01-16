Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали США не изобретать велосипед по конфликту на Украине

Шеремет призвал команду Трампа не изобретать велосипед по конфликту на Украине
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует «изобретать велосипед, ища пути и рисуя планы» по прекращению конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По словам парламентария, им необходимо придерживаться условий завершения конфликта, озвученных президентом России Владимиром Путиным.

«Пока (украинский президент Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы», — сказал он.

Политик отметил, что Трампу еще придется исправить целый ворох геополитических ошибок, которые совершил уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден, методично толкая мир в «объятия ядерного апокалипсиса».

Вместе с тем он подчеркнул, что личная встреча Путина и Трампа, а также мирный российско-американский диалог, учитывающий интересы Москвы и Вашингтона, могут привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией Байдена.

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что, по мнению республиканца, достичь сделки по украинскому вопросу нельзя без диалога с Москвой и Киевом.

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами