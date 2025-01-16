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В Словакии считают, что Россия и США решат украинский вопрос в этом году

Вице-спикер Словакии Данко: Путин и Трамп решат вопрос по Украине в 2025 году
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Evan Vucci/AP

Взаимодействие президента России Владимира Путина и избранного главы Белого дома Дональда Трампа, который 20 января вступит в должность, поможет решить вопрос по Украине уже в 2025 году. Таким мнением с ТАСС поделился вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

Ему задали вопрос, возможно ли достичь подвижек в украинском урегулировании в этом году за счет взаимодействия Путина и Трампа.

«Я думаю, что так будет. И прошу Бога, чтобы так было, поскольку это плохо для нас, для вас и для всех», — сказал Данко.

Также он заявил, что многие беженцы с Украины тратят в Монако «грязные» деньги. По мнению политика, их устраивает конфликт на Украине.

Вице-спикер словацкого парламента прибыл в Москву 12 января. 6 января Данко заявил, что его поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу.

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