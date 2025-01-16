Вице-спикер Словакии Данко: беженцы с Украины тратят грязные деньги в Монако

Многие беженцы с Украины тратят в Монако «грязные» деньги. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — сказал он.

По словам политика, их устраивает конфликт на Украине.

В январе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что в польском обществе наблюдается усталость от украинских беженцев и войны.

В этом же месяце в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что понижение возраста мобилизации до 18 лет вызовет новую волну украинских беженцев в Европейский союз.

Российское разведывательное сообщество считает, что жители регионов Украины будут готовы на любые шаги, чтобы сбежать из-под власти президента страны Владимира Зеленского.

Ранее на Украине спрогнозировали, сколько беженцев не вернутся в страну.