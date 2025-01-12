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Словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу

Спикер парламента Словакии Данко заявил о запрете Польши лететь в РФ над страной
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Depositphotos

Польша запретила пролетать через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, который направлялся с визитом в Россию. Делегация полетит в Москву через Германию и Чехию. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — сказал он.

По словам Данко, словацкая делегация прибудет в Москву к вечеру, в России у членов делегации запланированы встречи и мероприятия.

5 января Данко заявил, что его визит в Москву в январе поспособствует восстановлению отношений с Россией. По его словам, эта поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года.

До этого словацкое издание Standard писало, что Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. По словам Данко, визит в РФ планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение от Володина. Как сообщает СМИ, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».

Ранее словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России.

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