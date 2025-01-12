Вице-спикер парламента Словакии прилетел в Москву

Делегация во главе с вице-спикером парламента Словакии Данко прибыла в Москву

В Москву прибыл вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя делегации Петера Гашпара.

«Только приземлились», — рассказал Гашпар журналистам.

В ноябре словацкое издание Standard писало, что Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. По словам вице-спикера, визит в РФ он планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение от Володина.

6 января Данко сообщил, что его поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года. По версии СМИ, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».

Ранее стало известно, что словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу.