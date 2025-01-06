Вице-спикер парламента Словакии раскрыл цель предстоящего визита в Россию

Заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что его визит в Москву в январе поспособствует восстановлению отношений с Россией. Об этом он заявил в эфире словацкого телеканала ТА3.

По его словам, эта поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года.

«Мы на уровне парламента будем развивать этот диалог», — сказал Данко.

Он отметил, что собирается встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также провести визиты на уровне министров, чтобы «людям в Словакии открыть глаза».

«[В Словакии] заявляется, что в России никакие немецкие и американские компании не ведут торговлю, мы должны с этими партнерами в РФ разговаривать, поскольку с ними разговаривают большие государства», — добавил вице-спикер.

До этого словацкое издание Standard писало, что Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. По словам Данко, визит в РФ планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение от Володина. Как сообщает СМИ, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».

Ранее словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России.