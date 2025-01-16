Президент Южной Кореи не будет участвовать в допросе из-за состояния здоровья

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль из-за состояния здоровья не собирается участвовать в допросе во второй день своего ареста, заявил адвокат главы государства Юн Гап Гын. Об этом сообщает «Рёнхап».

Адвокат подчеркнул, что президент исчерпывающе объяснил свою позицию накануне, поэтому допрашивать его дальше незачем.

15 января стало известно, что следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. В сообщении информационного агентства «Рёнхап» подчеркивалось, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития, и виновным он себя не признает.

Первую попытку ареста президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.