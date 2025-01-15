Правительству Израиля предстоит голосование по сделке с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля проголосует по сделке с ХАМАС 16 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

Вечером 15 января телеканал Al Qahera News сообщил, что усилиями посредников соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, в ближайшее время будет опубликовано совместное заявление.

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил, что удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены.

14 января официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари говорил, что стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии.

За день до этого Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее ХАМАС передал посредникам согласие на договор по Газе.