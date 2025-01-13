Израиль и ХАМАС получили итоговый проект соглашения по Газе

Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

«Следующие 24 часа будут иметь решающее значение для достижения соглашения», — заявил источник.

12 января советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что переговоры по вопросу освобождения заложников в Газе «находятся на завершающем этапе», и соглашение может быть достигнуто до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер еврейского государства Беньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее стало известно, что в Израиле разработают план «полного уничтожения» ХАМАС.