ХАМАС передал посредникам согласие на договор по Газе

ХАМАС уведомил посредников о своем согласии на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

По данным телеканала, делегация движения во главе с Халилем аль-Хайей предоставила посредникам, Катару и Египту, подтверждение готовности к прекращению боевых действий и освобождению удерживаемых лиц.

ХАМАС официально подтвердил передачу своего ответа посредническим государствам.

Перед этим неназванный чиновник израильской администрации сообщил, что ХАМАС согласился на прекращение огня и возврат заложников при посредничестве Катара.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. Представитель МИД Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

Ранее ХАМАС собрался передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа.