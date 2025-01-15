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Трамп заявил о скором освобождении заложников в Газе

Трамп: израильских заложников в Газе освободят вскоре после достижения сделки
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Их скоро освободят», — говорится в посте политика.

Отмечается, что на первом этапе сделки палестинские движения освободят 33 израильских заложника.

15 января ХАМАС уведомил посредников о своем согласии на достижение соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Как сообщается, делегация движения во главе с Халилем аль-Хайей предоставила посредникам, Катару и Египту, подтверждение готовности к прекращению боевых действий и освобождению удерживаемых лиц.

Перед этим неназванный чиновник израильской администрации сообщил, что ХАМАС согласился на прекращение огня и возврат заложников при посредничестве Катара.

Ранее Нетаньяху обсудил с Байденом ход переговоров по Газе.

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