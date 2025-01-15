Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Al Qahera News: соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто
close
Ramadan Abed/Reuters

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто, в ближайшее время будет опубликовано совместное заявление. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

По словам египетского источника журналистов, соглашение было достигнуто усилиями посредников.

14 января официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари объявил, что стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. При этом представитель Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

За день до этого Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами