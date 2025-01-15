СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто, в ближайшее время будет опубликовано совместное заявление. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

По словам египетского источника журналистов, соглашение было достигнуто усилиями посредников.

14 января официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари объявил, что стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. При этом представитель Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

За день до этого Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.