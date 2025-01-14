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В МИД Катара заявили, что переговоры по Газе на финальной стадии

МИД Катара: стороны конфликта в Газе решили основные проблемы заключения мира
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Doaa Rouqa/Reuters

Стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«В последние дни сторонам удалось преодолеть основные препятствия на пути к соглашению о перемирии в секторе Газа, которые мешали раньше его заключить. Мы приблизились к окончательному этапу для достижения соглашения», — сказал он.

Представитель МИД Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

Накануне Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер еврейского государства Беньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

Ранее ХАМАС собрался передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа.

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