Путин заявил, что нужно опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе

Путин: работа по сохранению памяти о Победе должна основываться на документах

Работа в области сохранения исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне должна быть основана на архивных документах. К этому призвал президент России Владимир Путин в ходе заседания российского оргкомитета «Победа».

Он отметил, что предложения использовать архивные документы поступают от многих ведомств и учреждений.

«Конечно, все, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. Это будет делать нашу позицию не просто обоснованной, а будет ярко показывать роль и значение и Красной Армии, и Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом, будет утверждать историческую память», — сказал Путин.

Глава российского государства заявил, что значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что воинские подразделения 19 государств приглашены для участия в Параде на Красной площади в Москве.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.