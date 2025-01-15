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На празднование 80-летия Победы пригласили представителей 19 стран

Белоусов: 19 стран приглашены для участия в Параде Победы на Красной площади
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Евгений Биятов/РИА Новости

Воинские подразделения 19 стран приглашены для участия в Параде на Красной площади в Москве. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе 7 стран бывшего Советского Союза», — сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

В конце декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что военные из Северной Кореи могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая. В ноябре министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы подразделение военных страны.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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