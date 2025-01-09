Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли рост цен в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС

Оверчук: в Армении вырастут цены на энергию и продукты в случае выхода из ЕАЭС
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В случае разрыва отношений Армении с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) цены на энергию и продукты питания значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, слова которого передает ТАСС.

Оверчук отметил, что, если Армения прекратит свое сотрудничество с ЕАЭС, это приведет к тому, что местные жители столкнутся с повышением цен на основные товары, потерей рабочих мест и снижением доходов.

«В качестве компенсации они, возможно, получат безвизовый въезд, в то время как Армения может столкнуться с проблемами депопуляции», — добавил он.

Оверчук подчеркивал, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами