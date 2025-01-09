В России предрекли рост цен в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС

Оверчук: в Армении вырастут цены на энергию и продукты в случае выхода из ЕАЭС

В случае разрыва отношений Армении с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) цены на энергию и продукты питания значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, слова которого передает ТАСС.

Оверчук отметил, что, если Армения прекратит свое сотрудничество с ЕАЭС, это приведет к тому, что местные жители столкнутся с повышением цен на основные товары, потерей рабочих мест и снижением доходов.

«В качестве компенсации они, возможно, получат безвизовый въезд, в то время как Армения может столкнуться с проблемами депопуляции», — добавил он.

Оверчук подчеркивал, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке.