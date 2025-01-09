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В Кремле напомнили Армении о невозможности быть членом и ЕЭАС, и ЕС

Песков: членство Армении одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно
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Членство Армении одновременно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Песков напомнил, что членство Армении в ЕАЭС дает весьма положительные дивиденды как для самого государства, так и для армянского народа. Речь идет о повышенных темпах роста в разных сферах и т.д.

«Быть членами двух разных организаций... просто невозможно. Здесь (в ЕАЭС) одна таможенная, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей, капиталов. Там (в ЕС) другие нормы. То есть, смотря какие будут акценты у армянской стороны», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Армении есть суверенное право выбирать, в какой организации ей состоять.

«Также мы знаем, что собственно это Евросоюз инициирует процессы по членству, и здесь еще нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза. Например, с Турецкой Республикой», — добавил Песков.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, одобренный кабмином законопроект не означает членства республики в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению угрозой для Южного Кавказа.

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