Власти Армении одобрили процесс начала вступления страны в ЕС

Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект обсудит парламент Армении.

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», — пояснил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что перед референдумом власти Армении должны предпринять определенные действия, в частности, обсудить дорожную карту с Европейским союзом.

Новость дополняется.