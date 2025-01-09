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Вице-премьер России предупредил о последствиях в случае вступления Армении в ЕС

РФ расценивает обсуждение в Армении вступления в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
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Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что «начало обсуждения в Армении законопроекта о запуске процесса вступления в ЕС» интерпретируется как сигнал о намерении Еревана покинуть ЕАЭС, добавив, что Россия будет адаптировать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этой ситуации.

При этом Оверчук подчеркнул, что это является суверенным выбором Армении и республика имеет полное право на такие решения.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения будет стоять в очереди на вступление в ЕС.

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