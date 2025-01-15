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В Кремле прокомментировали информацию о визите лидера КНДР в Россию

Песков заявил, что Кремль проинформирует о визите Ким Чен Ына в Россию
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Korean Central News Agency/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву.

«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам во время брифинга.

13 января южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР может приехать в Россию в первой половине текущего года. СМИ сослалось на информацию представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Предположительно, визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В конце декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что военные из Северной Кореи могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая. В ноябре министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил лидеру КНДР приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы подразделение военных страны.

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября.

Ранее Ким Чен Ын призвал к развитию туризма в КНДР.

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