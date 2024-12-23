Помощник Путина допустил участие военных КНДР в параде 9 мая в Москве

Ушаков: военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что военные из Северной Кореи могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что да», — сказал Ушаков на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли военные КНДР принимать участие в параде 9 мая.

По словам помощника главы государства, несколько стран уже дали согласие на участие их военнослужащих в параде. Он отметил, что пока не может назвать точную цифру.

В конце ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита в Северную Корею вручил ее лидеру Ким Чен Ыну приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы 9 мая подразделение военных КНДР.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР.