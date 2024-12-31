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Ким Чен Ын призвал к развитию туризма в КНДР

Ким Чен Ын: развитие туризма поспособствует росту экономики Северной Кореи
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости развивать туризм в стране, сделав индустрию одним из двигателей экономического роста. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Свое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в туристический город Мёнсасимни на восточном побережье КНДР. Он выразил удовлетворение обустройством туристических баз и отметил, что город сможет не только принимать обычных туристов, но и проводить политические и культурные мероприятия государственного масштаба.

«Если развивать туризм <...>, то станет возможно вместе с освоением новой сферы в строительстве социалистической культуры завладеть очередной движущей силой, стимулирующей процветание периферии и рост экономики страны», — цитирует ЦТАК слова лидера Северной Кореи.

26 декабря стало известно, что Россия и Корейская народная демократическая республика ведут работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. В МИД РФ отметили, что Северная Корея включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут завозить северокорейский алкоголь.

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