Китай опасается сближения России и КНДР. Что беспокоит Пекин? The Economist: Китай охладел к сблизившейся с Россией КНДР

Китай недоволен сближением между Россией и Северной Кореей, поскольку Пекин традиционно играет ключевую роль в этом регионе. По мнению аналитиков, это укрепление может привести к более агрессивным действиям КНДР и дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Китай может быть недоволен укреплением отношений между Россией и Северной Кореей, так как Пекин традиционно оказывал влияние на этот режим. Об этом пишет The Economist со ссылкой на аналитиков.

Пекин беспокоит, что, укрепляя связи с Россией, КНДР может стать более агрессивной и начать провокации против Южной Кореи, подрывая таким образом стабильность на Корейском полуострове.

Аналитик Виктор Ча из Вашингтона в беседе с журналом отметил, что Китай утверждает, будто бы не может оказывать влияние на Северную Корею, но на самом деле Пекин стремится сохранить имеющееся влияние в этом регионе. По его мнению, Китай в настоящее время «утратил контроль» над происходящими событиями.

Фокус на Россию

Эксперты по региону отмечают признаки того, что Ким Чен Ын начинает охладевать к Китаю. Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков обратил внимание на то, что северокорейские СМИ начали публиковать гораздо больше материалов о России, чем о Китае. Это, по его словам, говорит о том, что в Северной Корее меняются приоритеты в освещении международной повестки.

В июле Северная Корея не направила высокопоставленного чиновника на празднование, организованное китайским посольством в Пхеньяне в честь годовщины китайско-северокорейского договора. Некоторые аналитики отмечают, что обмен сообщениями между двумя странами по случаю 75-летия дипломатических отношений стал короче, чем в прошлом.

Сон Хен Ли из Азиатского центра Гарварда считает, что Китай может попытаться оказать давление на Запад из-за укрепления связей между Москвой и Пхеньяном. Он отметил, что Запад может полагать, что Пекин способен повлиять на эту взаимосвязь, но за это он, вероятно, «потребует за это плату». Ли сомневается, что КНР сможет полностью подчинить Северную Корею своим интересам.

Стратегическое партнерство

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где он подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Кроме этого, участники могут проводить совместные учения и сотрудничать в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте, туризме, в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.

С начала октября в СМИ активно обсуждается информация о том, что войска КНДР отправятся в зону спецоперации. На прошлой неделе The New York Times сообщила о переброске нескольких тысяч солдат КНДР в Курскую область. По данным газеты, это бойцы элитного подразделения Корейской народной армии, которые будут участвовать в контрнаступлении против ВСУ. До этого о переброске уже заявляли в ГУР минобороны Украины.

24 октября ситуацию впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. На слова журналиста NBC News о том, что спутниковые снимки показывают присутствие военных КНДР в РФ, Путин ответил:

«Снимки — они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они что-то отражают».

Президент также отметил, что Москва никогда не сомневалась в том, что Пхеньян серьезно относится к договоренностям, напомнив, что недавно Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР.