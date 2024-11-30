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Белоусов пригласил военных КНДР поучаствовать в параде Победы на Красной площади

Министр обороны Белоусов пригласил КНДР на парад Победы 9 мая

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский министр обороны Андрей Белоусов во время визита в Северную Корею и встречи с ее лидером Ким Чен Ыном вручил ему приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы 9 мая подразделение военных КНДР, передает ТАСС.

При этом глава Минобороны РФ отметил, что Москва ждет положительного решения Пхеньяна по этому вопросу.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно соглашению, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. С начала октября в СМИ активно обсуждается информация о том, что войска КНДР отправились в зону спецоперации.

Ранее Ким дал обещание России.

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