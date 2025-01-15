Дугин допустил, что переговоры Путина и Трампа могут затянуться

Дугин сообщил, что переговоры Путина и Трампа по Украине могут затянуться

Переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут затянуться. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин на радио Sputnik.

«Ожидать от первых встреч между Путиным и Трампом какого-то окончательного решения ситуации на Украине я бы не рассчитывал. Может быть, эта ситуация затянется», — отметил он.

По мнению Дугина, на «какие-то подвижки» по урегулированию конфликта можно рассчитывать только после того, как Путин объяснит Трампу, что «Украина — наш «штат». Необходимо, чтобы Трамп осознал украинскую проблему, подчеркнул политолог.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Кроме того, Трамп отмечал, что действующий президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине.

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