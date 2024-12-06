Соединенные Штаты Америки всегда стремились создавать проблемы в мире, чтобы обратить их в свою пользу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они «поймать рыбу в мутной воде <…> Сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать», — отметил он.

Лавров обратил внимание Карлсона на ливийскую «авантюру», «бегство из Афганистана», а также на иракскую «агрессию».

В сентябре ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Соединенные Штаты «выгодно» разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к краху Европы. Многие жители Европы, которые поддерживают Украину в конфликте с РФ, игнорируют возросшие риски для самого европейского региона, добавил он.

Кроме того, Fox News писал, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальному глобальному конфликту на нескольких фронтах против России, Китая, Ирана и КНДР. По данным группы экспертов по национальной безопасности, США и их союзники столкнулись с угрозой, с которой мировые державы не сталкивались со времен Второй мировой войны, поскольку Европа стала свидетелем конфликта России и Украины, где Москве якобы помогают Китай, Иран и Северная Корея.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.