Трамп обвинил Байдена в ошибках при переговорах по Украине

Президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции, пишет «Интерфакс».
«Было сделано много ошибок. Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я подумал: «Это закончится войной», — отметил он.
Трамп подчеркнул, что Москва постоянно говорила о том, что Украина не должна быть частью Североатлантического альянса, но в какой-то момент Байден решил, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.
7 января избранный президент США провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.
До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что будущая администрация Трампа вызовет в Москве лишь смех, если предложит руководству России отложить членство Украины в НАТО вместо полноценного урегулирования конфликта. Он напомнил, что конкретных предложений от будущей команды Трампа не поступало.
Ранее Зеленский назвал условие для урегулирования конфликта.