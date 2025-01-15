Вашингтон несет ответственность за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.
«США продолжали настаивать на войне, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты <…> США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», — отмечается в публикации.
Также журнал обратил внимание на успехи Вооруженных сил России, достигнутые в ходе специальной военной операции.
Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.
10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.
Кроме того, Трамп отмечал, что действующий президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине.
Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.