Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский журнал обвинил Вашингтон в срыве переговоров между Москвой и Киевом

American Conservative: США виновны в срыве переговоров между Россией и Украиной
close
Emily Elconin/Reuters

Вашингтон несет ответственность за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«США продолжали настаивать на войне, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты <…> США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», — отмечается в публикации.

Также журнал обратил внимание на успехи Вооруженных сил России, достигнутые в ходе специальной военной операции.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Кроме того, Трамп отмечал, что действующий президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине.

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами