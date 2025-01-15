American Conservative: США виновны в срыве переговоров между Россией и Украиной

Вашингтон несет ответственность за срыв переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«США продолжали настаивать на войне, преследуя собственные внешнеполитические приоритеты <…> США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», — отмечается в публикации.

Также журнал обратил внимание на успехи Вооруженных сил России, достигнутые в ходе специальной военной операции.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Кроме того, Трамп отмечал, что действующий президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине.

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.