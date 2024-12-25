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На Кубани ввели краевой режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Губернатор ввел режим ЧС на Кубани из-за выброса нефтепродуктов на берег Анапы
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Sergey Pivovarov/Reuters

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — поделился Кондратьев.

По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. В качестве причины он назвал погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Кондратьев подчеркнул, что изначально по расчетам ученых и специалистов основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.

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