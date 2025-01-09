«Делается недостаточно»: Путин раскритиковал темпы ликвидации разлива мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Текущих действий, по его словам, «явно недостаточно». Глава государства поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

На совещании с членами правительства Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова, который рассказал о ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Он сообщил, что основной объем мазута, выброшенный на побережье Краснодарского края, собран.

«Из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — отметил глава государства.

Он назвал крушение танкеров и последующий разлив мазута одним из самых главных вызовов в области экологии, с которыми Россия столкнулись за последние годы. Также президент заявил о необходимости создать штаб, который работал бы на месте ЧП.

«Нужно все сделать, для того чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее — необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — подчеркнул Путин.

Отдельно он отметил работу волонтеров.

«Им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с неменьшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии и катастрофы», — добавил президент.

«Большая экологическая катастрофа»

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Среди основных причин, как сообщал «Интерфакс», рассматривали ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и избыточную штормовую нагрузку на корпуса суден.

В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера. Экипаж одного из них еще ждет эвакуации В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели... 16 декабря 08:15

19 декабря, во время прямой линии, Путин заявил, что разлив — это «беда, большая экологическая катастрофа». По его словам, из затонувших танкеров вылилось примерно 40% мазута. Позже Минтранс России уточнил, что в Черное море попали 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В ведомстве также подчеркнули, что это «значительно меньше первоначальной оценки».

Однако даже такой объем мазута вызвал серьезные проблемы. С момента крушения танкеров погиб 61 дельфин, из них 32 особи — непосредственно 15 декабря, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа». Пострадали тысячи птиц. При этом режим ЧС федерального характера в Краснодарском крае ввели только 26 декабря.

По словам руководителя комиссии проблем Черного и Азовского морей Краснодарского регионального отделения Российского географического общества (РГО) Бориса Елецкого, разлив нефтепродуктов нанес значительный ущерб окружающей среде, сбор мазута займет продолжительное время.

На данный момент выбросы мазута зафиксированы на побережьях Краснодарская края и Крыма. Серьезно пострадали в том числе песчаные дюны Анапы. По информации МЧС, на береговой линии на Кубани собраны свыше 139 тыс. т загрязненного песка и грунта. Однако регион продолжает сталкиваться с новыми проблемами. Как сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, на побережье Черного моря выбрасывает мелкофракционную мазутную крошку. В связи с этим необходимо продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта.