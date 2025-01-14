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Лавров заявил о несовместимости членства Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров: членство Армении в ЕС несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС
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МИД РФ/РИА Новости

Членство Армении в Евросоюзе, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров сослался на заявление вице-премьера РФ Алексея Оверчука о несовместимости ЕАЭС и ЕС.

«Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы МИД РФ в 2024 году.

9 января Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно. По его словам, членство Армении в ЕАЭС дает весьма положительные дивиденды как для самого государства, так и для армянского народа. Речь идет о повышенных темпах роста в разных сферах и т.д.

До этого кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как при этом уточнил армянский премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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