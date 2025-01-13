Мишустин поручил следить за качеством воздуха и воды в районе Керченского пролива

Мишустин: надо вести мониторинг качества воздуха и воды в Керченском проливе

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проводить непрерывный мониторинг качества воздуха и питьевой воды в акватории Керченского пролива. Об этом сообщается в пресс-службе кабмина.

Мониторинг поручили главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды — питьевой и в акватории Керченского пролива», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он добавил, что держит ситуацию под личным контролем.

В ходе этого же совещания Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Оперативным управлением займется глава МЧС Александр Куренков. По словам премьер-министра, он же возьмет на себя управление всеми службами на месте инцидента.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря правительственная комиссия присвоила чрезвычайной ситуации с разливом мазута федеральный статус.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.