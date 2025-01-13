Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

На совещании в вице-премьерами Мишустин отметил, что комиссию создали по поручению главы государства. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Оперативным управлением займется глава МЧС Александр Куренков. Он же возьмет на себя управление всеми службами на месте инцидента, заключил Мишустин.

До этого глава МЧС Александр Куренков сообщал, что в связи с ЧП с разливом мазута в Краснодарском крае по поручению президента России Владимира Путина ведомство создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря правительственная комиссия присвоила чрезвычайной ситуации с разливом мазута федеральный статус.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.