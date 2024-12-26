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В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня

МЧС: на Кубани ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.

«ЧС федерального характера ввели», — рассказали журналистам после заседания с главой МЧС Александром Куренковым в Анапе.

В ходе своего визита Куренков проверил организацию и проведение работ по очистке черноморского побережья. Он отмечал, что пока выполнено всего 15% от запланированных работ.

По словам министра, специалисты уже очистили от нефтяной пленки около 29,5 тысячи квадратных метров акватории Черного моря. Обследовано порядка 300 квадратных километров.

25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Причиной разлива мазута стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после инцидента с танкерами.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.

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