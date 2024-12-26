Глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани

Глава МЧС Куренков: будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом

В настоящее время рисков для открытия нового пляжного сезона на Кубани нет. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал глава ведомства.

Куренков добавил, что работы по устранению загрязнения побережья Черного моря продолжаются.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее в РАН оценили последствия разлива мазута для курортов Кубани.