Байден не смог назвать пол ребенка своей внучки

Байден заявил, что стал прадедушкой и не смог назвать пол ребенка внучки

Президент США Джо Байден не смог вспомнить пол ребенка, который родился у его внучки Наоми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Я уже прадедушка... 10-фунтовая девочка... мальчик», — поделился Байден и попытался исправиться.

В пуле подчеркнули, что выясняют, какого именно пола ребенок.

Кроме того, Байден не смог разъяснить, сгорел ли дом его сына Хантера в результате пожаров в Лос-Анджелесе.

В июле прошлого года журналист CNN Карл Бернстайн писал, что окружение президента США Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей. По его словам, речь идет о людях, которые очень близки к президенту.

Позже Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования. Американский президент добавил, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту главы государства, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».