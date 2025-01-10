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ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 77,1%
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 23 по 27 декабря составил 77,1%. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину 77,1% респондентов ответили положительно.

Деятельность российского правительства одобряют 50,3% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,2% респондентов. О доверии самому Мишустину заявили 61% опрошенных.

Неделей ранее, в период с 16 по 22 декабря, уровень доверия россиян Путину составлял 79,7%.

9 января ВЦИОМ опубликовал другой опрос, согласно которому половина россиян считают Путина главным политиком 2024 года.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что уровень доверия Путину растет благодаря его активной деятельности.

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