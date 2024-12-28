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В Кремле прокомментировали высокое доверие россиян Путину

Песков: уровень доверия Путину растет благодаря его активной деятельности
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину растет благодаря его активной деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

«Те данные, которые дают социологи, они подвержены колебаниям еженедельно. Это нормальный процесс. Это связано с активной деятельностью президента. Прошлая неделя была активной. Действительно, Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства страны», — сказал представитель Кремля.

27 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян Путину с 16 по 22 декабря вырос и составил 79,7%.

Также в Фонде «Общественное мнение» сообщили, что уровень доверия российских граждан главе государства продолжает оставаться стабильно высоким. По результатам опроса, уровень одобрения деятельности Путина составил 82%.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.

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