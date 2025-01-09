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Россияне выбрали главного политика 2024 года

ВЦИОМ: 50% россиян назвали Владимира Путина главным политиком 2024 года
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Половина россиян считают президента РФ Владимира Путина главным политиком 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос был проведен 21 декабря прошлого года. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны. При этом предельная погрешность составила 2,5%.

Аналитики просили респондентов рассказать, кого из российских государственных деятелей они считают главным политиком 2024 года. В результате выбор 50% опрошенных пал на Владимира Путина. Еще 18% участников исследования назвали политиком прошлого года премьер-министра РФ Михаила Мишустина. За министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителя военного ведомства Андрея Белоусова проголосовали 14% и 7% граждан соответственно.

В то же время главными спортсменами 2024 года россияне посчитали хоккеиста Александра Овечкина и фигуриста Романа Костомарова. Их выбрали по 3% респондентов.

Главным писателем прошлого года, в свою очередь, стал Захар Прилепин. Автор набрал 4% голосов, а его ближайший преследователь — русский поэт Александр Пушкин — получил 2% голосов.

Ранее аналитики выяснили, сколько граждан РФ доверяют Владимиру Путину в качестве главы государства.

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