Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: уровень доверия Путину составил почти 80%, Мишустину — больше 61%

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину с 16 по 22 декабря вырос и составил 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,7% респондентов», — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, россияне положительно оценивают работу Правительства РФ за последнюю неделю (51,5%). Кроме того, уровень доверия к председателю правительства Михаила Мишустина составил 61,4%.

До этого в Фонде «Общественное мнение» сообщили, что уровень доверия российских граждан президенту РФ Владимиру Путину продолжает оставаться стабильно высоким. По результатам опроса, уровень одобрения деятельности нынешнего главы государства составил 82%.

В конце ноября ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян Путину составил 78,8%. В исследовании принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.